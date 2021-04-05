Dört gencin ölümü Türkiye’de gündem olmuştu! Ailelerden yeni açıklama

Manisa’nın Ahmetli ilçesi Kestelli Mahallesi’nde 31 Ocak tarihinde 4 gencin ölü bulunmasının yankıları sürüyor.

Başlarından vurulmuş halde bulunan Ümit Zangal (20), Serkan Zangal (23), Neşat Dalgın (25) ve Muharrem Zengin’in (24) kokain kullandığı iddiasına ailelerden tepki geldi.

Olayın henüz kesinleşmediğini söyleyen Ümit Zangal'ın annesi Naciye Çeneli, “Oğlum Ümit ve arkadaşları henüz sonucu kesinleşmeyen bir olayda hayatlarını kaybettiler. Adli tıp raporları henüz çıkmadı. Kesin ölüm nedenleri belli değil. Basında haberlerin çıkması üzerine biz bugün Turgutlu Adliyesine giderek, bizim davaya bakan savcı ile görüştük. Savcı, adli tıp raporlarının henüz çıkmadığını söyledi. En kısa zamanda suç duyurusunda bulunacağım” diye konuştu.

“DAHA ÇOCUKLARIN OTOPSİ RAPORLARI ÇIKMADI”

Haberlerin asılsız olduğunu söyleyen baba Mustafa Zangal da, “Bugün sabah sosyal medyada çıkan haberler asılsızdır. Asılsız olduğu için suç duyurusunda bulunacağız. Daha çocukların otopsi raporları çıkmadı ve sonuçları çıkmadı. Dosya kapatılmadı, hala soruşturma devam ediyor. Soruşturma seyrinin aksamaması için bu tür asılsız haberlerin yayınlanmasını doğru bulmuyoruz. Ayrıca bunun için de suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

Aileler şimdi çıkan haberlerle ilgili suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. İHA

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