Dört kişinin öldüğü faciaya neden olan TIR’ın şoförü: Engel olamadım

Kaza, dün akşam saatlerinde Bursa’nın Kestel ilçesinde meydana geldi. Faruk E. yönetimindeki TIR, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Hızla ilerleyen TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 22 araca çarpıp, altına alarak sürükledi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, birçok araç demir yığınına döndü.

SEKİZ KİŞİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada Basri Gümüş, Ahmet Ömeroğlu, Semih Ural ve Recep Göler yaşamını yitirdi, 20 kişi ise yaralandı Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sekizinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazanın ardından TIR şoförü Faruk E. gözaltına alındı. Kedi kumu taşıyan sürücü Faruk E.’nin emniyetteki ifadesinde şunları söyledi: TIR’ın frenlerinin boşaldığını fark ettim. Önümdeki araç sürücülerinin fark etmesi için selektör yakarak, kornaya bastım. O anda kırmızı ışık yandığı için araçlar yolda duruyordu. TIR'(ın kontrolünü kaybettiğim için araçlara çarpmaya engel olamadım. Pişmanım. (DHA)

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