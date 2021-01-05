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Dört kişinin ölümüne neden olmakla yargılanan AKP’li vekilin kardeşi serbest kaldı

Şanlıurfa Siverek’te 4 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan eski AKP Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol’un kardeşi İzol aşireti reislerinden Cihan İzol delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

Güncellenme: 16:14, 05/01/2021
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Dört kişinin ölümüne neden olmakla yargılanan AKP’li vekilin kardeşi serbest kaldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaklaşık bir buçuk yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında yaşanan çatışmada 4 kişinin ölümüne neden olmakla yargılanan eski AKP Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol'un kardeşi Cihan İzol, mahkemece serbest bırakıldı.

Bu sabah saat 09.30'da Aksaray Adliye Sarayında yapılan duruşmada bilirkişi raporlarını dikkate alan savcı, delil yetersizliğinden Cihan İzol'un beraatına karar verilmesini talep etti. Yapılan duruşma sonrasında, İzol tutuksuz yargılanmak üzere mahkemece serbest bırakıldı. Karar sonrası adliye sarayı önünde toplanan aşiret üyeleri kararı sevinçle karşıladı.

Olay, 15 Haziran 2019 tarihinde yaşanmış, arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan kavgada İzol ailesinden 4, toplamda 6 kişi hayatını kaybetmiş 5 kişide yaralanmıştı.

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Yayınlanma Tarihi:16:09,