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“Dost hukukçularla sadece HDP’yi değil, demokrasiyi savunacağız”

HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davanın iddianamesi ve 70 klasörlük ekleri partiye tebliğ edildi. HDP'den, "Dost hukukçuların ve akademisyenlerin de aralarında bulunduğu ekiple, sadece partimizi değil, demokrasiyi de savunacağız" açıklaması yapıldı.

Güncellenme: 15:21, 10/07/2021
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“Dost hukukçularla sadece HDP’yi değil, demokrasiyi savunacağız”

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP), kapatılma talebiyle açılan davada yeni bir aşamaya geçildi.

HDP’den yapılan açıklamada,  iddianame ve 70 klasörlük eklerinin dün partiye tebliğ edildiği duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Partimize karşı siyasi bir saldırı niteliği taşıyan iddianameye karşı Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonumuz öncülüğünde, demokrasiden yana dost hukukçuların ve akademisyenlerin de aralarında bulunduğu savunma ekibi, sadece HDP’yi değil, demokrasiyi, hukuku savunacak kapsamlı siyasi savunmayı hazırlıyor.” ifadelerine yer verildi.

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