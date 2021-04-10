DP lideri Gültekin Uysal’dan çarpıcı tespit: İş yok, aş yok, aşı yok

Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, iktidarın uzatmaları oynadığını savunup çarpıcı açıklamalarda bulundu. DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile birlikte SÖZCÜ Ankara Bürosu'nu ziyaret eden Uysal, iktidarın yerini korumak için seçim sistemi ile oynamayı hedeflediği uyarısı yapıp “Biz bu iktidarın vebaline ortak olmayız” dedi. İşte Uysal'ın o açıklamaları:

‘İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ŞART'

İktidar 19 yıldır işbaşında ve aşırı yorgun. En iyi türkü 40 gün söylenir, en iyi hikaye 40 gün dinlenir. Artık iktidarın millete, ülkeye verebileceği hiçbir şey yok. İklim değişikliğine ihtiyaç var.

Şimdi de vatandaş iktidara ‘Ne istediniz de vermedik' diyor. Zaman, makam, karar, hatta IBAN ile para bile verdi. Ama ülkede keyfi rejim iklimi sürüyor. Ahbap çavuş ilişkileri, rant düzeni, çarpık mekanizmalar değil, hukuk ve demokrasi olmalı, işte o zaman iklim değişir.

Artık gidiciler, söyleyecek sözleri kalmadı, gündemi değiştirmekle meşguller. Onun için anayasa değişikliği, Kanal İstanbul, İnsan Hakları Eylem Planı, darbe mağduriyeti, reform diyorlar. Hiçbiri halkta karşılık bulmuyor.

Vatandaşın derdi geçim. Enflasyon, işsizlik, iflaslar. İş yok, aş yok, aşı yok. Ülkede kravatlı soygun var. AKP eskiden sandıktan kendisine ne kadar oy çıkacağını tahmin ederdi, artık edemiyor.

‘DEMOKRASİNİN SINAVI'

Bu iktidar ve ortağının ne anayasayı değiştirme, ne de erken seçim kararı alma gücü var. Her şey aleyhlerine işliyor. AK Parti savruluyor, teşkilatları da yorgun. İçe kapanma ile ülkeyi yönetme peşindeler.

Sanatçı Levent Yüksel'in bir parçası var ‘Bana güvenme sakın, sabıkam ihanetten' diyor. Biz de bu iktidara güvenmiyoruz. Nesine güvenelim? İlk seçimde de iktidar değişikliği bekliyorum. Bu seçim demokrasimizin en zor sınavı olacak. Bir yanda hukuk ve demokrasi, diğer yanda keyfi yönetim sınavı verilecek.

‘Söz bitmiş, her şeyi çürütmüşler sürekli mağdurum da mağdurum'

DEMOKRAT Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 104 emekli amiral olayını değerlendirdi. Uysal, şu ifadeleri kullandı: “Sürekli mağdurum da mağdurum. Söz bitmiş, her şeyi çürütmüşsünüz. Artık bu havuzda su kalmadı. Emekli amirallerin bildirisinden ‘Darbe' çıkarmaya kalkıyorlar. Ülke niye 15 Temmuz'da FETÖ darbe teşebbüsüne maruz kaldı, onu sorgulasınlar. Biz darbelerin gerçek mağduru bir geleneğin temsilcileriyiz. Dünkü darbelere de 15 Temmuz darbe girişimine de yarınlarda aynı habis düşünce içindeki teşebbüslere de karşıyız. AKP, her önüne gelene ‘darbeci, terörist' diye diye yalancı çoban misali toplumu gerçek darbecileri ayırt edemez hale getiriyor.”

DP Milletvekili Cemal Enginyurt:

Vatandaşla göz göze gelince iktidara olan öfkesini görüyorum

DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, yurt gezilerine ilişkin izlenimlerini paylaştı. Vatandaşın sadece sözlerinden değil tavırlarından da bu iktidarın son dönemini yaşadığını anladığını söyleyen Enginyurt şöyle dedi: “Eskiden vatandaşla tokalaşırken bizim partiye ilgisi var mı yok mu anlardım. Şimdi gözünden, bakışından anlıyorum. Ben iktidarı eleştirirken göz göze geldiğim vatandaşların öfkesini ve bir daha AKP'ye oy vermeyeceğini görüyorum. 19 yıldır tek başına iktidardalar. Vatandaş ‘Ne istediniz de vermedik' diye soruyor? Vatandaş her şeyi verdi ama iktidar esnafa, emekliye, çiftçiye, işçiye ne verdi? İşte öfke bunun için. Şimdi de Hazine ve Maliye Bakanı ‘Düşük gelirli ülkelere yardım yapacağız' diyor. Ya arkadaş, bizim ülkemiz aç insanlarla dolu, esnaf battı, işsizlik tavan yaptı. Yardım bizim vatandaşın evine lazım.”

Enginyurt, son dönemde bürokrasiye yapılan atamalarda Kartal İmam Hatip Lisesi mezunlarının sıkça tercih edilmesini de esprili bir üslupla eleştirerek, “Rahmetli babamı çok severim, ama beni Ordu Ticaret Lisesi'ne verene kadar, Kartal İmam Hatip'e verseydi diye bozulmuyor da değilim” dedi.

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