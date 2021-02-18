Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Drift yaptıktan sonra kaçan otomobil polis aracına çarptı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde drift yaptıktan sonra kaçan ve dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kovalamaca sırasında polis aracına çaptı. Kazanın ardından yakalanan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

Güncellenme: 00:45, 18/02/2021
Haberler Gündem
Drift yaptıktan sonra kaçan otomobil polis aracına çarptı

Çorlunun Rumeli Mahallesi Dibek Sokak üzerinde dirift  yapan bir otomobil, park halindeki bir araca çarparak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan aracı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaçan otomobili, Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde gören polis ekipleri, dur ihtarında bulundu, ancak araç sürücüsü ihtara uymayarak kaçmaya devam etti.

POLİS ARACINA ÇARPTI

Polisin de takviye ekiplerle kovaladığı araç, Devlet Hastanesi önünde ters yola girip, önünü kesmeye çalışan polis aracına çarparak durdu. Her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, kaçan otomobilde bulunan 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Araçtaki şüphelilere, dirift yapmaktan 12 bin lira para cezası uygulanırken, otomobil de 2 ay trafikten men edildi. Şüpheliler hakkında ayrıca, soruşturma başlatıldı. DHA

İlginizi ÇekebilirŞanlıurfa'da feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıŞanlıurfa'da feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıİlginizi ÇekebilirPendik'te feci motosiklet kazasıPendik'te feci motosiklet kazası