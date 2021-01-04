DSİ taşkın erken uyarı sistemi kurulum hizmet olacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; açık ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre yapılacak. İhale teklifleri sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.. Detaylı bilgi için tıklayınız…. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6196262}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/dsi-taskin-erken-uyari-sistemi-kurulum-hizmet-olacak-6196262');aip2('newsArticle', {"identifier":6196262,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/dsi-taskin-erken-uyari-sistemi-kurulum-hizmet-olacak-6196262/","headline":"DSu0130 tau015fku0131n erken uyaru0131 sistemi kurulum hizmet olacak","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["TRABZON"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/04/iecrop/dsi_depo_16_9_1609744495.jpg","author":"u0130smail Kahraman","datePublished":"2021-01-04 10:15:12","dateModified":"2021-01-04 10:15:12","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":487}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/dsi-taskin-erken-uyari-sistemi-kurulum-hizmet-olacak-6196262/');