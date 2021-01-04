DSİ taşkın erken uyarı sistemi kurulum hizmet olacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; açık ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre yapılacak. İhale teklifleri sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

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