Düdüklü tencere can aldı

Kuşadası'nda Covid-19 salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşadıkları için kapanan tekstik mağazasında yaşayan anne ile oğlunu patlayan düdüklü tencere ayırdı.

Edinilen bilgiye göre Aysel Altunbaca ile engelli oğlu Mesut Altunbaca ev gibi kullandıkları tekstil mağazasında akşam yemeği için hazırlık yaptı. Aysel Altunbaca'nın ocağa koyduğu düdüklü tencere bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı.

ENGELLİ OLDUĞU İÇİN KAÇAMADI

Patlama sonrası iş yerinde yangın başlarken, yaralanan anne Altunbaca kendini dışarı attı, oğlu ise içeride kaldı. Bir anda tüm mağazayı saran alevler içinde kalan 41 yaşındaki Mesut Altunbaca yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaralı anne Aysel Altunbaca sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.