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Düğün yemeği 8 kişiyi hastanelik etti

Zonguldak’ta katıldıkları düğünde tavuklu pilavdan yiyen 8 kişi düğün sonrası hastanelik oldu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncellenme: 05:53, 27/06/2021
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Düğün yemeği 8 kişiyi hastanelik etti

Edinilen bilgiye göre olay Gelik beldesinde gerçekleştirilen düğünde meydana geldi. İddialara göre düğünde dağıtılan tavuklu pilavdan yiyen 8 kişi Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Bulantı kusma şikayetiyle hastaneye başvuran vatandaşlar tedavi altına alındı.

Tavuklu pilavdan yedikten sonra rahatsızlanan bazı çocukların da aileleri tarafından Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi. Hastanelere başvuran hastaların ifadeleri doğrultusunda başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:05:35,