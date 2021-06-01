Düğünler nasıl yapılacak, düğün salonları açıldı mı?

İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgede ile düğün, nişan ve nikah hakkında merak edilen sorular yanıt buldu. Yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran 2021 Salı günü son verilecektir. Bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek- içecek ikramı yapılabilecek.
DÜĞÜN VE NİKAHLAR NASIL YAPILACAK?
Nikah törenleri ile nikah merasimi şeklindeki düğünler; – Açık alanlarda;
– Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde nikah törenleri ve düğünlerle ilgili belirlenen tüm kurallara eksiksiz riayet edilmesi,
– Masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması,
– Yiyecek-içecek ikramının yapılmaması,
– Kapalı alanlarda ise yukarıdaki kurallara ilave olarak;
– Kişi başı asgari 6 m2 alan bırakılması,
– Azami 100 davetli ile sınırlandırılması, kaydıyla 01 Haziran 2021 Salı gününden itibaren yapılabilecektir.
NİŞAN VE KINA 1 TEMMUZ'DAN SONRAYA BIRAKILDI
– Yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran 2021 Salı günü son verilecektir. Bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek- içecek ikramı yapılabilecek olup kapalı alanlarda kişi başına en az 6 m2 alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırı uygulanmayacaktır.
– Nişan ve kına gibi etkinliklere 01 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilecektir.