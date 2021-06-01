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Düğünler nasıl yapılacak, düğün salonları açıldı mı?

Kabine Toplantısı sonrası düğünler için de karar çıktı. Yaz aylarının gelmesiyle düğün planları yapanlar uzun süredir "Düğünler nasıl yapılacak" sorusuna yanıt arıyordu. Kapalı yerlerde düğünler azami 100 davetli ile sınırlandırılacak ve 01 Haziran 2021 Salı gününden itibaren yapılabilecek. Nişan ve kına gibi etkinliklere ise 01 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilecek.

Güncellenme: 12:00, 01/06/2021
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Düğünler nasıl yapılacak, düğün salonları açıldı mı?

İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgede ile düğün, nişan ve nikah hakkında merak edilen sorular yanıt buldu. Yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran 2021 Salı günü son verilecektir. Bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek- içecek ikramı yapılabilecek.

DÜĞÜN VE NİKAHLAR NASIL YAPILACAK?

Nikah törenleri ile nikah merasimi şeklindeki düğünler; – Açık alanlarda;

– Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde nikah törenleri ve düğünlerle ilgili belirlenen tüm kurallara eksiksiz riayet edilmesi,

– Masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması,

– Yiyecek-içecek ikramının yapılmaması,

– Kapalı alanlarda ise yukarıdaki kurallara ilave olarak;

– Kişi başı asgari 6 m2 alan bırakılması,

– Azami 100 davetli ile sınırlandırılması, kaydıyla 01 Haziran 2021 Salı gününden itibaren yapılabilecektir.

NİŞAN VE KINA 1 TEMMUZ'DAN SONRAYA BIRAKILDI

– Yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran 2021 Salı günü son verilecektir. Bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek- içecek ikramı yapılabilecek olup kapalı alanlarda kişi başına en az 6 m2 alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırı uygulanmayacaktır.

– Nişan ve kına gibi etkinliklere 01 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilecektir.