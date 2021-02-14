Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Düğününe giderken rehin alınan uzman çavuş şehit edildi

Terör örgütü PKK tarafından 13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır-Bingöl karayolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, şehit edildi. Şehidin ailesine acılı haberi askeri yetkililer verdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:21, 14/02/2021
Haberler Gündem

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen 13 kişiden biri olan Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'nın dayısı ve göreve başlamadan önce birlikte çalıştığı berber ustasının teşhis için Malatya’ya gittiği öğrenildi.

Hasan ve Bedia Sarı çiftinin 3 çocuğundan biri olan şehit Hüseyin Sarı'nın kardeşi Ramazan Sarı'nın da Malatya'da vatani görevini yaptığı öğrenildi.

Foto: İHA

Onikişubat ilçesi Serintepe Mahallesi'nde ikamet eden şehidin baba ocağına acılı haberi, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ve askeri yetkililer verdi. Baba ocağının bulunduğu sokağa bayraklar asılırken, yetkililer anne ve babaya başsağlığı diledi.

Foto: İHA

5,5 yıl önce kendi düğünü için memleketine gelmek için yola çıkan Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, PKK'lı teröristlerce rehin alınmıştı. Şehidin yarın Kahramanmaraş’ta toprağa verilmesi bekleniyor. (İHA)

İlginizi ÇekebilirGara şehitlerinin 6'sının ailesi, acı haberi evlat nöbetinde aldıGara şehitlerinin 6'sının ailesi, acı haberi evlat nöbetinde aldıİlginizi ÇekebilirBakan Akar açıkladı: Terör örgütü PKK 13 vatandaşımızı şehit ettiBakan Akar açıkladı: Terör örgütü PKK 13 vatandaşımızı şehit etti
anne baba Bingöl Diyarbakır Irak Kahramanmaraş Malatya PKK Ramazan şehit Terör terör örgütü
Yayınlanma Tarihi:18:20,