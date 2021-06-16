Dün kaybolan 2 çocuktan haber alınamıyor

Bozyazı ilçesi Merkez Mahallesi Doktorlar Sitesinde oturan iki komşu çocuğu İrem Argındoğan (16) ile Azat Akyüz (14), dün akşam saatlerinde evden ayrıldılar. Çocukları eve dönmeyen aileler, önce kendi çabalarıyla arama yaptı, sonuç alamayınca Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp müracaatında bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, yaptığı araştırmalarda çocukların otobüsle Mersin’e gittiklerini tespit etti. Çocukların bulunması için Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

“PERİŞAN OLDUK”

Olayla ilgili konuşan Azat Akyüz’ün annesi Öznur Ümmü Akyüz, dün geceden beri perişan olduklarını, çocuklarını gören vatandaşların en yakın güvenlik güçlerine bildirimde bulunmasını istedi. Akyüz, “Oğlum Azat her zaman olduğu gibi ‘arkadaşlarımın yanına gidiyorum’ diyerek evden çıktı. Akşam olunca gelmeyince arkadaşlarına sordum görmediklerini söylediler. Ben çocuğumu aramaya başlayınca babaannesinin yanında kalan komşumuzun kızı İrem'in de eve gelmediğini, ailesinin aradığını öğrendim. İrem'in babaannesi Sezer Argındoğan ile birlikte hemen durumu polise bildirdik. Arama çalışmaları başlatıldı. Perişan durumdayız. Çocuklarımızı görenlerin Allah rızası için en yakın güvenlik güçlerine bildirmelerini istiyoruz” dedi.