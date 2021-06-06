Dünya genelinde corona virüsünde son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

Corona virüsünün dünya genelindeki tırmanışı sürüyor. Vaka sayısı 174 milyon yaklaşırken virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı da 3 milyon 741 bin oldu. Dünya genelinde sağlığına kavuşan kişi sayısı ise 156 milyon 901.

ABD BİRİNCİ SIRADA

Çin’de ortaya çıkıp kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsünde en çok vaka görülen ülke ABD. Virüsün merkezi konumunda olan ülkede toplam vaka sayısı 34 milyon 205 bin 326. ABD’de şimdiye kadar 612 bin 219 kişi ise hayatını kaybetti.

DÜNYA’DA İLK 5’TEYİZ

ABD’yi sırasıyla Hindistan, Brezilya ve Fransa takip ediyor. Toplam vaka sayısında Türkiye ise 5. sırada yer alıyor. 5 milyon 287 bin 980 toplam vakanın bulunduğu Türkiye’de toplam vefat sayısı ise 48 bin 164.

AVRUPA’DA İKİNCİ SIRADAYIZ

Türkiye toplam vaka sayısında ise Avrupa’da ikinci sırada yer alıyor. Avrupa’da birinci sırada bulunan ülke ise Fransa. Ülkedeki toplam vaka sayısı 5 milyon 712 bin 753. Virüs nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ise 109 bin 908. Avrupa’da en çok vakanın görüldüğü üçüncü ülke İngiltere. Onu sırasıyla İtalya, Almanya ve İspanya takip ediyor.

TÜRKİYE’DE GÜNLÜK VAKA SAYISI 5 BİNİN ÜZERİNDE

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 6 Haziran Pazar gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 96 kişi hayatını kaybetti. Tabloya göre günlük vaka sayısı ise 5 bin 386.

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