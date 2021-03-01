Dünyada sadece 42 tane var, biri Muğla’da yakalandı

Muğla il Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonunda Ortaca ilçesinin turistik Sarıgerme Mahallesinde bir eve gece alıcı rolünde irtibata geçti.

Alışveriş esnasında Ortaca ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile ortak yapılan operasyonla M.Ö. 5. yüzyıla ait, dünyada sadece 42 tane olan Atina Grek Sikkesi’nden bir tanesi ele geçirildi. Ele geçirilen sikkenin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon dolar olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak E.Ç., M.K., S.K., T.Ş., R.K. ve M.E.Ç. isimli şahıslar gözaltına alınarak adli işlemlere başlandı.

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