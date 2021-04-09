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Dünyanın en yüksek peribacasına Erdoğan’ın posteri asıldı

Nevşehir'de Uçhisar Belediyesi, 104 emekli amiralin gece yarısı bildirisine tepki göstermek için, dünyanın en yüksek peribacası olan Uçhisar Kalesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dev posterini astırdı.

Güncellenme: 13:56, 09/04/2021
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Dünyanın en yüksek peribacasına Erdoğan’ın posteri asıldı

Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili tartışmalara ve ‘sarıklı tuğamirel’e tepki gösteren 104 emekli amiralin gece yarısı bildirisinin yankıları sürüyor. Nevşehir’de Uçhisar Belediyesi bildiriye tepki göstermek için dünyanın en yüksek peribacası olan Uçhisar Kalesi’ne asılan pankart astırdı.

Pankart, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden “Beraber yürüdük biz yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda, şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor, bana her şey Türkiye'yi hatırlatıyor” sözleri ile sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. (İHA)

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