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‘Dur’ ihtarından kaçan 2 şüpheli kovalamaca ile yakalandı

Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasında otomobille müzik dinleyerek gezen ve uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 2 şüpheli yaklaşık 7 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Ehliyeti olmayan sürücü ile yanındaki arkadaşı gözaltına alındı.

Güncellenme: 22:28, 06/02/2021
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‘Dur’ ihtarından kaçan 2 şüpheli kovalamaca ile yakalandı

İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla uygulama yapan polis, bir otomobili durdurmak istedi. Polisin, ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.

Yaklaşık 7 kilometre kaçan 2 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Motorize Polisler tarafından yakalandı. Alkollü olduğu iddia edilen 2 genç, ehliyetleri olmadıkları için kaçtıklarını söyledi.

KELEPÇE TAKILIYKEN KELEPÇE TAKILMASINI İSTEDİ

Kelepçe takılan bir şüpheli kolunda kelepçe olduğu halde kendisine kelepçe takılmasını istedi. Şüpheli, Gazi Polis Merkezi’ne götürülürken polis de otomobili çekici ile otoparka götürdü. DHA

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