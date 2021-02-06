Düşen fındık fiyatlarına üreticilerin tepkisi: Satmıyoruz kırıp yiyoruz

Ordulu Ziraat Mühendisi Haluk Şensoy, 27 liradan 21 liraya kadar düşen fındık fiyatlarına tepki göstermek için 31 Ocakta “Ucuza satacağımıza kırar, kavurur yeriz” diyerek fındık yerken çekilen fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı. Diğer fındık üreticilerinden de başlattığı eyleme katılmaları ve destek olmalarını söyleyen Şensoy’un başlattığı akım önce Ordu’da, daha sonra da diğer illerde büyük ilgi gördü ve üreticilerin desteğiyle büyüyerek kısa sürede ülke geneline yayıldı.

BU ÜRETİCİNİN İSYANIDIR

Başlattığı hareketin bir baş kaldırı olduğunu dile getiren Haluk Şensoy, “Bu üreticinin, emeğinin ucuza satılmasına göz yumanlara ve bedava almak isteyenlere isyandır. Bedava fiyata elin oğluna satacağımıza oturur kırar, kavurur yeriz. Türkiye’nin en önemli ihraç malının fiyatı nasıl düşürülür. Yıllardır buna seyirci kalan yetkililere isyandır bu. Bedava satmaktansa kırıp eşimizle dostumuzla yeriz” dedi.

HANS YİYECEĞİNE HASAN YESİN

Üreticilere düşük fiyata fındık satmama çağrısında bulunan Şensoy; “Fındık, faydalı ve sağlıklı bir ürün. Çikolatanın olmazsa olmazı olan bir ürünün fiyatı 21 liraya kadar düşüyorsa, burada art niyet vardır, üreticiyi yok sayma vardır. 21 liraya fındık satacağıma yiyorum. Bu benim verdiğim bir tepkidir. Bu tepki farkındalık sağladı. Üreticilerimiz de bana destek verdi ve şimdi bu fiyatlara fındık satmak yerine yemeyi tercih ediyor. 21 liraya elin oğluna fındık yedireceğime, kavurur kavurur yerim diyor. Bu fiyatlar üreticiyi aşağılamaktan başka bir şey değildir. Fındığı Hans yiyeceğine, Hasan kardeşim yesin. Sonuçta 12 ay boyunca emek veriyor” diye konuştu.

FİYATLAR KASITLI DÜŞÜRÜLÜYOR

Fındık fiyatlarını kasıtlı olarak düşürülmeye çalışıldığını ancak amaçlarına ulaşamayacaklarını vurgulayan Şensoy, “Temmuz ayında 1 kilo fındığın maliyetini 19 lira olarak açıklamıştım. Yüzde 25 refah payıyla birlikte üreticinin 23.75 TL’ye satması gerekiyordu. Ancak Temmuz ayının üzerinden 6 ay geçti. Gübre fiyatları artı. Maliyetler yükseldi. Şuan üretici fındığını 30 liraya satabilmeli ki para kazansın. 21 lira ile üretici maliyeti de karşılayamıyor. Üretici ile dalga geçmekten başka bir şey değildir. Maliyetine de satılamayan fındığı satmak yerine yemek daha mantıklı. Çikolata için eninde sonunda fındığa ihtiyaçları olacak. Bakalım o zaman da 21 lira diyebilecekler mi? Bu fiyat artacak. Artana kadar da fındığı yiyerek tepkimizi ortaya koymaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.