Duygu Delen’in ölümünde katil zanlısı için yeniden tutuklama kararı

10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen tahliye kararına Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz üzerine dosya bir üst mahkeme olan 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Dosya ile ilgili incelemesini tamamlayan 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Mehmet K'nın yeniden tutuklanmasına karar verdi. Tutuklama kararı, kolluk kuvvetlerine bildirildi.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Duygu Delen'in ailesinin avukatı Ömer Faruk Akan, “Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce M.K hakkında verilen tahliye kararına yapılan itiraz, Gaziantep 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmiş oluq M.K hakkında yeniden tutuklama kararı verilmiştir” paylaşımı yaptı.

Duygu Delen'in Mehmet K.'nın evinin balkonundan düşmesiyle ilgili olarak geçtiğimiz hafta Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Mehmet K. Hakkında mahkeme tarafından ev hapsi koşuluyla tahliye kararı verilmiş, bu karar Delen'in ailesi ile kadın dernekleri tarafından tepkiyle karşılanmış, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı da karara itiraz etmişti.

İlginizi Çekebilir Duygu Delen'in annesi: Mehmet Kaplan'a verilen ev hapsi ödül gibi oldu