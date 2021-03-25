Düzce Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Düzce Üniversitesi tarafından 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları’nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. Gerekli bilgi ve belgeler www.personel.duzce.edu.tr adresinden temin edilebilir.

Başvurular 25.03.2021-09.04.2021 tarihleri arasında Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

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