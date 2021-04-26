Düzce’de 3800 metrekare fındık bahçesi satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Satışı yapılacak olan taşınmaz tapu kaydında Düzce ili, Kaynaşlı ilçesi, Üçköprü Köyü, Kirazlık Mevkii, 206 parsel numaralı , Fındık bahçesi vasılı 3800 m2 yüzölçüm kayıtlıdır.

Taşınmazın bulunduğu Üçköprü Köyü, Kaynaşlı İlçe Merkezinin3.5 Km. batı tarafında, Düzce kent merkezine göre yaklaşık 15 Km. Doğuda kalmakta olupD.100 Karayolunun ve TEM otoyolunun Kuzey ve Güneyinde arazi ve yerleşim alanları mevcuttur. Üçköprü köyü Kaynaşlı Belediyesi mücavir alan sınırları içinde kalmaktadır.D.100 Kara yolu ve TEM otoyolu Üçköprü köyü sınırları içinden geçmektedir. Taşınmaz verim çağında kapama fındık bahçesi olarak kullanılmaktadır.

Satış teklifleri için birinci satış günü 10 Haziran olarak belirlendi.

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