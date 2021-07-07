Düzce’deki sel evleri maket gibi devirdi

Düzce’de dün etkili olan ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen sağanak yağış, kentte sel ve taşkınlara sebep oldu. Yaşanan sel felaketi sebebiyle çok sayıda insan mahsur kalırken, bazı köy yolları ve evler ise tahribata uğradı.

2 YIL ÖNCE SEL SEBEBİYLE 7 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KÖY YİNE SEL ALTINDA

2 yıl önce 4'ü çocuk 7 kişinin ölümü ile sonuçlanan sel felaketinin ardından Esmahanım köyünü tekrar sel vurdu. Melen deresinin taşması ile birlikte okul bahçesi sel sularına gömüldü. Sel sularının getirdiği odun parçaları ile çocuk oyun parkı yıkıldı. 2 yıl önce yerle bir olan kanalizasyon hattı tekrar yapılmasının ardından sel sularına kapılarak yeniden yıkıldı. Dere hattı boyunca bulunan evlerde herhangi bir sorun oluşmaması adına tahliyeler yapıldı.

56 VATANDAŞ KEPÇEYLE KURTARILDI

Esmahanım köyünde dün etkili olan sağanak yağış sonrasında yolun çökmesi sebebi ile 56 vatandaş mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri ve iş makineleri ile çöken yol ve derede çalışma başlatıldı. Ekipler bölgede hummalı bir şekilde çalışma yürütürken, kendi traktörleri ile karşıya geçmek isteyen köylüler ise sadece yolun açılması talebinde bulundu. Traktörle karşıya geçmek isteyen köylüler için dere içinde kepçeyle çalışma başlatıldı. Yine de traktörle karşıya geçemeyen köylüler için bu kez kepçeler devreye girdi. Kepçenin kovasına 3’er 3’er alınan köylüler, güvenli bölgeye taşındı.

Sabaha kadar uyumadıklarını söyleyen vatandaşlar, “Evlerde de uyumadık. 6 saat sonra karşıya geçtik. Önemli eşyalarımızı aldık çıktık. Traktörle geçemedik, deneme yaptık ama olmadı derenin içinden kepçe ile geçtik. Traktörün kasası daha iyi olur diye geçelim dedik ama yol olmadı, kepçe ile geldik. Geçen seneki gibi bu sefer de ucuz atlattık ama bu rezillik bizi mahvetti” ifadelerini kullandı. Vatandaşları kurtarma işlemi, sorunsuz bir şekilde tamamlandı. (İHA)