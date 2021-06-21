Açıklama şu şekilde:
“Alaattin Çakıcı sadece Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nden rapor almamıştır.
Aynı rapor Türkiye'nin değişik illerinden 10'a yakın hastaneden alınmıştır.
Hastaneler:
1- Kocaeli Tıp 2007-2008
2-Edirne Trakya Tıp Fakültesi 2015
3-Adana Numune Hastanesi 2013
4-Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 2015
5-Bolu İzzet Baysal Tıp Fakültesi 2016
6-Kırıkkale Tıp Fakültesi 2014
İlgili raporlar; Adalet Bakanlığı Sağlık İşleri Dairesinde, Adli Tıp Kurumunda, Uyap sisteminde kayıtlıdır. Hastalıklarla ilgili ilaçlar, geçirilen kalp krizleri, MR, film ve ultrason kayıtları Uyap'ta mevcuttur.
Ayrı şehirlerde 5 fakülte 5 devlet hastanesi aynı raporu tanzim etmiştir. Adı geçen tüm hastanelerin ağız birliği etmişçesine sahte rapor vermeleri mümkün değildir.”