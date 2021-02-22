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EBA TV’de 22 Şubat ders programı ve canlı ders saatleri belli oldu

EBA TV yeni haftanın ilk gününde yine milyonlarca öğrenci tarafından takip edilecek. EBA, ilkokul, ortaokul ve liseler için yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlatılmasına rağmen en önemli öğretim aracı olmayı sürdürüyor. EBA'da yeni haftanın ders programı belli oldu. EBA TV'de canlı ders anlatımları bugün 09:00'dan 16:00'ya kadar sürüyor olacak.

Güncellenme: 07:40, 22/02/2021
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EBA TV’de 22 Şubat ders programı ve canlı ders saatleri belli oldu

Uzaktan eğitimde yeni hafta bugün itibariyle başladı. Eğitim Bilişim Ağı resmi internet sitesi üzerinden duyurulan yayın akışı ve haftalık ders programına göre dersler TRT EBA TV canlı yayını üzerinden naklen aktarılıyor. EBA TV televizyonlardaki farklı platformlardan izlenebileceği gibi internet üzerinden de izlenebiliyor.

EBA DERS PROGRAMI

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

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