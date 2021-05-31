EBA TV’de yeni haftanın ders programı ve uzaktan eğitim canlı ders saatleri belli oldu

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile uzaktan eğitimde haftanın ders programı belli oldu. Ağırlıklı olarak ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin kullandığı EBA sistemi üzerinden canlı derslerin haricinde, ders konularına ait testleri ve videoları da bulmak mümkün. İşte EBA Tv'de haftanın ilk günü için yayınlanan ders programı…

31 MAYIS EBA TV DERS PORGRAMI YAYINLANDI

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE