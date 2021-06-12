Ecza depolarına narkotik baskını

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz perşembe, kaçak ve sahte ilaç depoladığı tespit edilen ecza depolarına yönelik operasyon yaptı.

Baskınla sonuçlanan süreç, narkotik ekiplerinin geçtiğimiz aylarda düzenlediği operasyonlarda narkotik içerikli bazı ilaçların ele geçirilmesiyle başladı. Madde bağımlılarının tedavi için “Yeşil” ve “Kırmızı” reçete ile eczacı denetiminde alabildiği çok sayıda ilaç bulunması üzerine özel bir ekip kuruldu.

ECZA DEPOSU SAHİBİ YAKALANDI

Yapılan araştırmalarda, paketler halinde bulunan ilaçların kaynağının bazı ecza depoları olduğu belirlendi. Araştırmalarda, 5 şüpheli tespit edildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, aralarında 5 ecza deposunun da bulunduğu 9 adrese operasyon düzenlendi. Baskında ecza deposu sahipleri H.K., ve E.Ö.’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

EN YÜKSEK MİKTAR

Adreslerde yapılan aramalarda ise, 1 milyon 757 bin hap, 102 bin lira para ve bir silah ele geçirildi. Ele geçirilen miktarın bugüne kadar Türkiye’de el ele geçirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu etkili ilaç olduğu belirtildi.

KAREKOD UYUMSUZ

Operasyonda, ecza depolarından ilaçları alarak piyasada satan şüphelinin de gözaltına alındığı öğrenilirken ele geçirilen narkotik ilaçların Sağlık Bakanlığı’ndaki karekod sistemine uyumlu olmadığı belirtildi. İlaçların sahte ya da kaçak olduğu değerlendirilirken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.