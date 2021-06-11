Eczacının veresiye borcunu duyan Meral Akşener şaşkınlığını gizleyemedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zonguldak temaslarının ardından Karadeniz Ereğli'ye geldi. Kalabalık bir grup tarafından karşılanan Akşener’e, uzun süre “Cumhurbaşkanı Meral Akşener” sloganları atıldı.

Akşener burada esnafları tek tek ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Bir telefoncu dükkanına giren Akşener’e dükkanda çalışan bir kadın eşarp hediye etti. Akşener daha sonra işletmeciye işlerin nasıl gittiğini sordu. İşlerin durgun olduğunu söyleyen işletmeci geçinememekten yakındı.

Daha sonra bir eczacı dükkanına giren Akşener, eczacıya işlerin nasıl olduğunu sordu. Bir buçuk senedir pandemiyle uğraştıklarını belirten eczacı, pandemi sürecinden dolayı yıprandıklarını söyledi.

AKŞENER, ECZACININ BORCUNU DUYUNCA ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Akşener daha sonra veresiye olup olmadığını sordu. Eczacı ise son 10 yılda toplamda 200 bin, son bir yılda ise 62 bin lira borçları olduğunu söyleyince Akşener şaşkınlığını gizleyemedi.

“YUMURTA NE KADAR YEDİRİYORSUNUZ ÇOCUĞUNUZA DİYE SORMAYA UTANIYORUM”

Akşener daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Akşener esnaf ziyaretlerinde karşılaştıkları manzarayı şu sözlerle anlattı:

* Esnaflarımızın gezdik. Birincisi genel bir müşterilerin alım gücünün düşmüş olması, ikincisi her ürünün pahalılaşması dolayısıyla genel bir iş hacmi düşüklüğü var.

* İnsanlar fakirleşmiş asıl mesele o dur. Refahın anahtarı özellikle çocuklu aileler açısından haftada ne kadar et alıyorsunuz? duydunuz bu fakirleşme demektir.

* Gıdanın eksikliği ne demek biliyor musunuz? Çocukların büyümesinde yetişmesinde proteinin yokluğu ne demek? Yumurta ne kadar yediriyorsunuz çocuğunuza diye sormaya utanıyorum, korkuyorum alacağım cevaptan.

* Onun için buraya dikkat çekmemiz lazım hep birlikte. Ve asgari ücret cenneti bir Türkiye ile karşılaştık. Türkiye genelinde ortalama işi olan şükrediyor, çift üniversite bitirmişi, üniversite bitirmişi, sizler herkes asgari ücretli.

“BANA ‘BURANIN KALKINDIRILIP İNSANLARIN ÇALIŞMASINI SAĞLAYIN’ DİYORLAR”

Akşener sözlerine şöyle devam etti:

* 2018’de mitinge gelmiştim o zaman gezmemiştim. O zaman geldiğimde böyle değildi. Çok farklı emeklilik gördüm burada yani SSK artı BAĞKUR ile ilgili. Çok düşük.

* Bir şey daha var. Sizin anne babalarınız size bakar olmuş. Ereğli’nin genci işsiz. Anne baba emekli dolayısıyla o bütün refahı aşağıya çekiyor.

* Şu anda en çok şikayeti Demir Çelikte alıyorum. ‘Buranın kalkındırılıp, insanların çalışmasını sağlayın’ dediler bana. Bana diyor ki ‘ağalara söyle’. Gittikçe burayı küçülttüklerini söylüyorlar.