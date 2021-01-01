Eczaneler ve kargolar bugün açık mı, 1 Ocak yılbaşı yasağında çalışıyorlar mı?

Yeni yıl ile birlikte 2021’in ilk resmi tatili başladı. Sokağa çıkma yasağının ve resmi tatilin bir arada yaşandığı bu günde yine birçok kurum tüm gün boyunca kapalı olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler sokağa çıkma yasağında muaf tutulan kurumlar arasında yer alıyor ancak 1 Ocak Cuma günü resmi tatil olduğu için kapalı olacak. resmi tatil olması sebebiyle 1 Ocak’ta yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

1 OCAK YILBAŞI YASAĞINDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Sokağa çıkma yasaklarının detaylarını içeren genelgeye göre kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları, sokağa çıkma yasağı uygulamasından muaf tutuluyor.

Normal şartlarda sokağa çıkma yasağı kargo şirketlerini etkilemiyor ancak 1 Ocak Cuma günü yılbaşı sebebiyle resmi tatil olduğu için sokağa çıkma yasağından bağımsız olarak kargolar bugün çalışmayacak.