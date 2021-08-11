Eda Nur Kaplan’ın ölümüyle ilgili flaş gelişme

Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ancak daha sonra serbest bırakılan iki zanlı savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Zanlılardan biri tutuklandı diğeri ile ilgili işlemler sürüyor.

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Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi’nde bir süredir ablasıyla birlikte yaşayan 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, 7 Ağustos Cumartesi günü saat 01.00 sıralarında 15’inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.

Eda Nur Kaplan’ın ölümünden önce karakola giderek cinsel istismara uğradığı gerekçesi ile Mehmet A. ve Yusuf G.’den şikayetçi olduğu öğrenildi.

Mehmet A. şikayetin ardından gözaltına alınıp serbest bırakılırken, Yusuf G. de dün gözaltına alınmış tutuklama istemiyle sevk edildiği çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcışığı’nın itirazı üzerine iki zanlı bugün yeniden gözaltına alındı. Zanlılardan biri tutuklanırken diğerenin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor…