Edirne merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasına yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında, 9 ilde aralarında doktor, komiser, akademisyen, yasama uzmanı, avukat, müfettiş ve memurların da bulunduğu 21 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için kent merkezli Ankara, İstanbul, Elazığ, Malatya, İzmir, Adıyaman, Konya, Bartın ve Kırıkkale’de operasyon düzenledi. Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alınıp, Edirne’ye getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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