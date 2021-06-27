Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Edirne merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Edirne merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY 'mahrem yapılanması' soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan aralarında doktor, akademisyen ve komiserlerin olduğu 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Güncellenme: 15:52, 27/06/2021
HaberlerGündem
Edirne merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasına yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında, 9 ilde aralarında doktor, komiser, akademisyen, yasama uzmanı, avukat, müfettiş ve memurların da bulunduğu 21 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için kent merkezli Ankara, İstanbul, Elazığ, Malatya, İzmir, Adıyaman, Konya, Bartın ve Kırıkkale’de operasyon düzenledi. Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alınıp, Edirne’ye getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.  (DHA)

İlginizi ÇekebilirFETÖ'nün askeri öğrencilerden sorumlu imamı tutuklandıFETÖ'nün askeri öğrencilerden sorumlu imamı tutuklandı
Adıyaman Ankara Avukat Denizli doktor Edirne Elazığ Emniyet FETÖ gözaltı istanbul izmir Konya Malatya operasyon Terör terör örgütü