Edirne’de beklenen kar yağışı başladı! Art arda uyarılar geliyor

Trakya bölgesinde beklenen kar yağışı havanın kararmasıyla birlikte Edirne’de etkili olmaya başladı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından başlayan kar yağışı ile kentin yüksek yerleri beyaza büründü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düşmesiyle karayolları ve belediye ekipleri de çalışmalara başladı.

Karayolları ekipleri özelikle Bulgaristan’a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarındaki yollarda kar kürüme araçlarıyla hazır beklerken, belediye ekipleri de kent merkezinde tuzlama çalışması başlattı.

KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETRE OLABİLİR

Meteoroloji genel Müdürlüğü yetkilileri, kar kalınlığının kıyı kesimlerde 5 ila 15, iç kesimlerde 15- 20, yüksek yerlerde ise 20- 30 santimetre olacağının tahmin edildiğini açıkladı.

Yetkililer, kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.

Öte yandan Meteoroloji’nin internet sitesinde Edirne için yapılan uyarıda “Çok bulutlu aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor” denildi. DHA