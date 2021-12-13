Edirne’de sağanak sele dönüştü: 1 ölü

Edirne'nin Enez ilçesinde sağanak etkili oldu, su baskınları nedeniyle ev ve yollarda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı. Sultaniçe köyünde yaşayan Murat Güneş (75) ise sel sularına kapılarak hayatını kaybetti.

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Enez ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu. Kuvvetli yağış nedeniyle Enez-Keşan kara yolu ekipler tarafından ulaşıma kapatıldı. İlçeye bağlı Sultaniçe, Gülçavuş ve Vakıf köylerinde de taşkınlar oldu, bazı evler ile yollar su altında kaldı.

Sel nedeniyle bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, Orman İşletme ekipleri sevk edildi. Ekipler, Güneşi arama çalışmalarını sürdürüyor. AFAD ekipleri, araçlarında ve evlerinde mahsur kalan 11 kişiyi kurtardı. Yetkililer, kuvvetli yağışın etkisini yitirmeye başladığını belirterek, bölgede çalışmaların sürdüğünü söyledi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Suya kapılıp kaybolan Murat Güneşin cansız bedeni bulundu. AFAD ekiplerinin evinin yakınında bulduğu Güneşin cenazesi Enez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)

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