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Ege bölgesinde 24 saatte 113 deprem: AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler…

Ege bölgesinde son 24 saat içerisinde 113 deprem meydana geldi. Çoğunlukla Kuşadası, Datça ve İzmir'de yaşanan depremlerin büyüklüğü 1.3 ile 5.3 arasında değişti. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

Güncellenme: 09:57, 22/06/2021
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Ege bölgesinde 24 saatte 113 deprem: AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler…

Ege bölgesinde art arda yaşanan depremeler paniğe yol açtı. İzmir, Datça ve Kuşadası başta olmak üzere birçok farklı noktada, değişik büyüklüklerde 113 kez deprem oldu. Afet ve Acil durum yönetimi başkanlığı (AFAD) verilerine göre büyüklüğü en yüksek olan deprem 5.3 ile Datça’da yaşandı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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