Ege bölgesinde 24 saatte 113 deprem: AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler…

Ege bölgesinde art arda yaşanan depremeler paniğe yol açtı. İzmir, Datça ve Kuşadası başta olmak üzere birçok farklı noktada, değişik büyüklüklerde 113 kez deprem oldu. Afet ve Acil durum yönetimi başkanlığı (AFAD) verilerine göre büyüklüğü en yüksek olan deprem 5.3 ile Datça’da yaşandı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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