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Ege Denizi’nde 3.7 büyüklüğünde deprem… Son depremler

İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında, 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 11 kilometre derinliğinde oluşurken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

Güncellenme: 17:03, 28/03/2021
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Ege Denizi’nde 3.7 büyüklüğünde deprem… Son depremler

AFAD verilerine göre saat 16:26'da Karaburun açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıklarken depremin merkez üssü olarak Ege denizi gösterdi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

 

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Yayınlanma Tarihi:17:01,