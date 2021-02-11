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Ege Denizi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem… Son depremler listesi

Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre merkez üssü İzmir'in Dikili ilçesi açıkları olan depremin derinliği 6,97 kilometre olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

Güncellenme: 12:17, 11/02/2021
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Ege Denizi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem… Son depremler listesi

AFAD verilerine göre saat 11:45'de Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıklarken, merkez üssü olarak Çandarlı olarak gösterdi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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Yayınlanma Tarihi:12:06,