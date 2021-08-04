Ege ve Akdeniz kavruluyor, rekorlar peş peşe geliyor…

Ege ve Akdeniz kıyılarında yer alan şehirler bunaltıcı sıcaklarla adeta kavruluyor. Aydın'dan ve Marmaris'ten gelen sıcaklık rekoru haberlerinin ardından, Ege'nin karşı kıyısından, Atina'dan da 46.3 santigrat derecelik bir sıcaklık rekoru geldi.

SOZCU.COM.TR

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Ege ve Akdeniz çevresindeki şehirlerde aşırı sıcaklar sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Ağustos Pazartesi günü Aydın merkezinde tarihinde ki en yüksek sıcaklığının ölçüldüğünü duyurdu. Meteoroloji açıklamasında, “Yurdumuzu etkisi altına alan sıcak hava dalgası Aydın merkezde uzun yıllar Ağustos ayı en yüksek sıcaklık rekorunu beraberinde getirdi. Aydın’da hava sıcaklığı 02 Ağustos 2021 Pazartesi günü 44,0 derece ölçüldü.Ağustos ayı eski rekor sıcaklığı 12.08.2017 tarihinde 43,8 dereceydi” denildi.

“MARMARİS’TE 1988’DEN BERİ EN YÜKSEK DEĞERLER ÖLÇÜLDÜ”

Marmaris'te 45.5 sıcaklık derecesiyle tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığını belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Önceki rekor 7 Temmuz 1988'de 45.2 olarak ölçülmüştü. Rüzgar kuzeyli yönlerden saatte 65 kilometreye kadar ulaştı. Nem yüzde 5'e kadar düştü, yarın itibariyle en yüksek sıcaklık 43 derece, rüzgar kuzeyli yönlerden saatte 40-50 derece ve nem de yüzde 10 civarında olacak.”

KOMŞU, AVRUPA’NIN EN SICAK YERİ OLDU

Yunanistan anakarasının doğusundaki Yunanistan’ın Phthiotis bölgesindeki Makrakomi kasabası, Pazartesi günü sadece Yunanistan’ın değil, tüm Avrupa kıtasının en sıcak yeriydi. Atina Ulusal Gözlemevi’nin (NOA) meteoroloji istasyonu, 46.3 santigrat derecelik dudak uçuklatan bir sıcaklık kaydetti. Bu sıcaklık, Yunanistan’ın NOA tarafından işletilen yüzlerce istasyonunda şimdiye kadar ölçülen en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçti.

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