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Ege’de deprem olmaya devam ediyor: AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler…

Geçmişte büyük depremler atlatan Türkiye'de halk en son nerede deprem oldu merak ediyor. Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi internet siteleri üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. Özellikle başta Datça olmak üzere Ege bölgesinin birçok noktasında vatandaşlara korku ve endişe yaratan depremler meydana gelmeye devam ediyor.

Güncellenme: 14:32, 25/06/2021
HaberlerGündem
Ege’de deprem olmaya devam ediyor: AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler…

Türkiye’nin birçok farklı yerinde hemen hemen her gün deprem meydana geliyor. Birçoğunun hissedilmediği depremlerin büyüklüğü yükseldikçe vatandaşlarda yarattığı korku ve endişe de artıyor. Son olarak Ege bölgesinde hissedilir şekilde deprem oldu. Son depremler hakkında tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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