Ege’de yat battı, 17 kişi son anda kurtarıldı

Ege Denizi’ndeki Milos adası yakınlarında batan Britanya bayraklı yatta bulunan üçü çocuk 17 kişi için kurtarma operasyonu başlatıldı. 17 kişi 4 saat süren operasyon sonucu kurtarıldı.

YAŞAR ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yunanistan'ın Ege'deki turistik adalarından Milas'o 16 mil uzaklıkta seyir halinde olan Britanya bayraklı 28 metre uzunluğundaki yat bugün saat 10.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle battı. Yattan yapılan acil yardım çağrısına Milos'tan hareket eden sahil güvenlik ve jet skiler, tekneler bölgeye gitti.

Bölgede bulunan Sea Jet 2 isimli yolcu feribotu ile bir helikopter olay yerine yönlendirildi. Bölgede esen şiddetli rüzgar nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının güçlükle yapılabildiği belirtildi.

DEV DALGALARIN ARASINDA 4 SAAT SÜREN OPERASYONLA KURTARILDILAR

Şiddetli rüzgar ve dev dalgaların arasında can yelekleri ile denizde yaşam mücadelesi veren 17 kişi 4 saatlik operasyon ile kurtarıldı. Olayla ilgili açıklama yapan Denizcilik Bakanlığı Sözcüsü Nikos Kokkalas’ın yaptığı açıklamada yatta bulunan herkesin kurtarıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu, yatın batış nedeni ile ilgili henüz bir bilgi sahibi olmadıklarını belirtti.