Ege’deki turistik Andros Adası’ndaki yangın kontrolden çıktı, iki köy boşaltıldı

Ege Denizi’ndeki dünyaca ünlü turistik Andros Adası'nda dün öğle saatlerinde başlayan makilik alandaki yangın bölgede saatteki hızı 60 kilometreyi aşan rüzgarlar nedeni ile hızla büyüdü.

İKİ KÖY BOŞALTILDI

Yangının kontrolden çıkması ve Remata ile Ateni köylerine yaklaşması üzerine iki köy boşaltıldı. Yangına müdahale sırasında bazı itfaiye erlerinin yaralanarak Andros Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi. Alevlerin Arni ve Kataliko kasabalarına yönelmesi nedeniyle itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin bu köyler etrafından önlem aldığı, gerek görülmesi halinde ise boşaltılacağı belirtildi.

TAKVİYE EKİPLER ADAYA ULAŞTI

Atina'dan helikopter ve feribotlarla Andros Adası’na itfaiye ekipleri ve askeri ekiplerin gönderilmeye başlandığı, yaklaşık iki bin kişilik bir gücün yangına müdahale ettiği belirtildi. 300'e yakın gönüllünün de yangın söndürme çalışmalarına destek verdiği açıklandı.

Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalia’nın emriyle yangını soruşturmak ve önlem alınmasını sağlamak için adaya özel bir ekibin gönderildiği belirtildi.

Andros Belediye Başkanı Dimitris Lotsaris ise yangın nedeniyle kriz masasının kurulduğu, yakın adalardan ve anakaradan yardımın gelmeye devam ettiğini ancak yangının kontrol altına alınamadığını açıkladı.