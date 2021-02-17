Ege’nin göbeğinde su olmadan yaşayan köylüler isyan etti: Sesimizi duyun

Denizli'de Buldan ilçesine bağlı Bostanyeri Köyü’nün bir parçası olan Arıklar mevkiinde yaşayan 12 aile yolsuz ve susuz yaşam savaşı veriyor. Derme çatma yapılarda hayata tutunmaya çalışan 40 köylü Denizli Büyükşehir Belediyesinin haftada bir tankerlerle getirdiği su ile hayata tutunuyor.

Şebeke suları bulunmayan köylüler belediyenin getirdiği su ile hem kendi hem de hayvanlarının ihtiyaçlarını görmeye çalışıyor. Yıllardır yetkililerden köylerine su isteyen köylüler bir türlü seslerini duyuramadıklarını söyledi.

YOLLARI DA YOK

Stabilize dağ yollarından ulaşılan Arıklar mevkiine kış aylarında yağışların neden olduğu çamur veya yolu kapatan kar yüzünden ulaşım sağlanamıyor. Vatandaşlar böyle durumlarda köye su getirilemediğini bu nedenle yağmur ve kar suları ile ihtiyaç giderdiklerini söyledi. Elektrik sayaçlarının yılda bir kez okunduğu, ambulansın çıkamadığı ve hastaların traktörlerle Buldan'a taşındığı bölgede yaz aylarında susuzluk nedeniyle küçükbaş hayvanların telef olduğu belirtildi.

HANIM ARIK: MUSLUK YOK LAVABO YOK

Hayatı boyunca Arıklar mevkiinde yaşayan ve hiç şebeke suyu kullanmayan 85 yaşındaki Hanım Arık; “Burada hiçbir şeyimiz yok. Suyumuz yok, yolumuz yok. 30 sene önce köyde bir çeşme vardı. Artık o su da çekildi. Belediyenin getirdiği sudan başka bir damla bile suyumuz yok. Belediye bidonları dolduruyor biz de idare ediyoruz. Evde musluk yok, lavabo yok. Çamaşırı yıkanmayı bulaşığı her şeyi bu suyla görüyoruz” dedi.

HULUSİ ARIK: CUMHURBAŞKANI GELİP HALİMİZİ GÖRSÜN

Yol ve su sorununun çözülmesini isteyen Hulisi Arık; “Cumhurbaşkanı yol su yapmadığımız köy bırakmadık diyor ama gelip halimizi görsün. Köylünün nasıl yaşadığını hangi şartlarda yaşadığını görsünler. Buraya taşıma ile su geliyor. Kışın karda çamurda gelmediği oluyor. O zaman ellerimizle Buldan'dan getirmek zorunda kalıyoruz. O da getirsek getirsek 5'er litre su getirebiliyoruz. Yazın susuzluktan mallar telef oldu. Evlerimizde şebeke yok. Suyumuz olsa şebeke yaptıracağız. Yazın benim 20'ye yakın koyunum öldü. Ben hakkımı nerede arayacağım” diye konuştu. Hulusi Arık sözlerini şöyle sürdürdü:

EGE'NİN GÖBEĞİNDE ASFALTI SUYU OLMAYAN KÖY

– Nerde kalmış Ege'nin göbeğinde suyu olmayan, asfaltı olmayan köy. Suriye'den geliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı onlara aylık bağlıyor. Biz geldiğimiz zaman ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyoruz. Hiçbir sorunumuzu anlatamıyoruz. Köylünün çektiği rezilliği görsünler. Arıyorsun kepçe gönder diyorsun gelmez. Su gönder diyorsun istediğin zaman gelmiyor, sesimizi duyun.

SEÇİMDE GELİYORLAR BİR DAHA GELMİYORLAR

Köylerine yol yapılmasını ve su getirilmesini isteyen 25 yaşındaki Emre Can Arık, “Çok zorluk çekiyoruz. Suyun getirilmesini ve yolun yapılmasını istiyoruz. Kar yağdığında ilçe ile bağlantımız kopuyor. Yazın susuzluk yüzünden çok hayvanımız öldü. Devletten hizmet bekliyoruz” diye konuştu.

35 yaşındaki Özcan Arık ise “Kendi çabalarımızla idare etmeye, hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ben doğdum doğalı burada hiç şebeke suyu görmedim. Seçim döneminde gelip söz veriyorlar daha sonra gelen giden olmuyor” ifadelerini kullandı.

MÜZEYYEN KUNDAK: BU SUYU HER ŞEYDE KULLANIYORUZ

Belediyenin getirdiği suyu her ihtiyaçlarında kullandıklarını söyleyen Müzeyyen Kundak; “Hizmet istiyoruz. Tankerlerle gelen suyu depoluyor her ihtiyacımız için kullanıyoruz. Suyumuz olsa çamaşır makinesi kurarız böyle kirli dolaşmayız” dedi. Kezban Arık ise “Köyümüze yol ve su istiyoruz. Devletin imkanlarından mahrumuz. Cumhurbaşkanı köyümüzün halini görsün. Hayvanlarla aynı sudan içiyoruz” diye konuştu.

MUHTAR YEŞİLDAĞ: UNUTULDUK

Hem yol hem de su konusunda defalarca girişimlerde bulunduklarını söyleyen Bostanyeri Köyü muhtarı Muhammet Yeşildağ su sorununun 35 yıllık bir sorun olduğunu belirterek, şunları söyledi:

– Büyükşehir belediyesi su taşıyor. Taşıma su ile vatandaşlar ihtiyaçlarını gideriyor. Hayvanlarını sulamak için de bu suyu kullanıyor. Daha önce girişimlerimiz oldu. Burada çıkan bir kaynaktan su örneği aldılar. 1,5 yıldır alınan numunenin tahlil sonucu gelmedi. Defalarca yetkililere sorduk, cevap alamadık. Su konusu kışın daha büyük problem. Çamur ve kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Vatandaşlar buradaki doğal sularla idare ediyor. Yağmur suyu kar suyu kullanıyor. Çamur nedeniyle vatandaş tepkili. Defalarca dilekçe verdik taş döşensin istedik. Şu ana kadar bir çalışma olmadı” diye konuştu.

Yolun genişletilip asfaltlanmasını isteyen Yeşildağ, “Hastamız olsa ambulans buraya çıkamaz. Traktörle indirmek zorunda kalırız. Hizmetten yoksun bırakıldık. Buradaki köylülerimiz adeta unutuldu” dedi.