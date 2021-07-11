Eğer o kameralar Çorlu’da olsaydı 25 kişi ölmeyecekti

Polatlı-Konya YHT hattı 3 Temmuz'da sel sularının altında kaldı. Rayların altındaki menfezlerin altını boşaltan sel, kameralar sayesinde fark edildi. Tren hattı trafiğe kapatılarak, Çorlu benzeri bir facianın önünde geçildi.

HAT HEMEN KAPATILDI

TCDD raporunda, bu durum şu şekilde ifade edildi: “15:00-16:00 arasında Polatlı-Konya hattının 172. kilometresinde meydana gelen aşırı yağış sonucu demiryolu hattına sel gelmiştir. Kumanda merkezince kameralar aracılığıyla durum takip edilmiş ve bakım ekipleri sevk edilmiştir. Her iki demiryolu hattının 300 metrelik kesiminde bozulmalar olduğu görülmüştür. Saat 16.15 itibariyle hat trafiğe kapatılmıştır.”

Çorlu'da 8 Temmuz 2018'de Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treni, Çorlu'da sel sularının rayların altındaki menfezi boşaltması sonucu devrildi. Faciada 7'si çocuk 25 kişi hayatını kaybetti, 341 kişi yaralandı.