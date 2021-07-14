Ege’yi zehirli denizanaları bastı, komşu adalarda alarm verildi!

Yunanistan'ın Ege kıyılarını ve adalarını istila eden zehirli deniz adaları paniğe yol açarken bilim insanları ve belediyeler Ege kıyılarında sürüler halinde görülen kahverengi denizanalarının zehirli olduğunu belirterek, sahil şeritlerinde sık sık uyarılar yapmaya başladı. Yunanistan medyası bugün Ege kıyılarını işgal eden denizanalarının haberlerini yayınladı.

EGE'DEKİ TURİSTİK ADA VE SAHİLLERDE ALARM VERİLDİ

Yunanistan'ın Ege'deki önemli turizm merkezlerinden Halkidiki kenti sahilleri ile Potidea, Hanioti, Polychrono, Mola Kalyva turistik kasabalarının sahilleri kahverengi zehiri denizanaları ile doldu.

Yerel yönetimler ile, Sağlık Bakanlığığı ve sivil savuma ekipleri sosyal medyadan uyarılar ve anonslarla sürüler halinde dolaşan denizanalarına dokunulmaması gerektiğini ve temas edenlerin acil olarak en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmelerini istedi.

DOKUNDUĞU YERDE AŞIRI ACI VE KIZARIKLIK YAPIYOR

Selanik Aristoteles Üniversitesi Deniz Biyolojisi Profesörü Hariton Charles Hintiroglou, denizanalarının bölgeden bölgeye hava ve deniz akıntıları ile taşındığına dikkat çekerken, belirli küçük kahverengi denizanalarının zehirli türlerden olduğunu belirterek. “Denizanaları, kendi hareket dinamiklerine sahip olmadıkları için akıntılar nedeniyle bölgeden bölgeye taşınmaktadır. Geldikleri gibi akıntılarla başka bölgelere gidecekler. Ve açık denizde yavaş yavaş kaybolacaklar. Küçük ve kahverengi denizanası iki kategoridir. Bu tür deniz analarının artmasında ve popülasyonun da iklim değişiklikleri nedeniyle son yıllarda büyük artış var. Yaklaşık yarım asırdır bunu gözlemliyoruz. Ancak bu artışın kesin nedeni saptanamadı. 4-5 yılda birde bu şekilde aşırı artış yaşanabiliyor” diye konuştu.

Hintiroglou denizanası ile temas eden kişilerin kesinlikle banyo yapmamaları gerektiğini sadece sağlık uzmanının önerisi ile amonyak ve kızarık giderici jeller sürebileceklerini belirtti.

TEMİZLİKTE ASLA TATLI SU KULLANMAYIN

Hintiroglou, denizanası ile temas edenlerin acil yapmaları gerekenleri de şu şekilde açıkladı.

*Vücutta temas edilen yerde denizanasından parça varsa deniz suyu ile ancak eldiven kullanarak o bölgeyi temizleyin, denizanasının temas ettiği yerde asla tatlı su kullanmayın

* Kızarıklığın üzerine baskı basınç uygulamayın.

* Tahrişi azaltmak için soğuk kompresler yapın.

* Semptomlar şiddetli ve ağrıysa acil sağlık ekibine müracaat edin.

* Üniversite zehirli denizanalarının yoğunlukla bulunduğu bölgeleri harita üzerinde yayınladı.