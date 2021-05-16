Eğitim Emekçileri sosyal medyada ‘Aşı Olmadım’ eylemi başlattılar

Eğitim Emekçilerinin, sosyal medya ‘Eğitim Emekçisiyim Aşı Olmadım’ etiketiyle başlattığı eyleme Türkiye’nin dört bir yanındaki öğretmenlerden büyük destek geldi. Öğretmenler, kampanyaya destek verdi.

Eylem Bahadır isimli öğretmen “17 Mayıs’a saatler kala hala aşılanmayan yüz binlerce eğitim emekçisi için sesimizi duyurmaya, haklarımızın takipçisi olmaya devam ediyoruz. Aşı lütuf değil, kamusal bir haktır! Peki Kocaeli ve Çorum’da siz aşı oldunuz mu?” mesajı ile destek verirken Eğitim Sen Diyarbakır Şubesi’nin “Pandemide dün itibariyle 136 eğitim emekçisi arkadaşımızı kaybettik. Tüm eğitim emekçilerine aşıda öncelik verilmelidir!” tepkisi dikkat çekti.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SON ÖĞRETMEN AŞILANDIM DEDİĞİNDE AŞI OLSAYDI

“Ben ve yüz yüze eğitime devam etmiş birçok eğitim emekçisi arkadaşım aşı olmadık Çorum’da. Sanırım Bakan Çorum’da aşısını yaptırdığı için hepimizde antikor gelişmesi bekleniyor :))” diyen eğitimcilerin yanısıra Recep Altınordu isimli öğretmenin “Milli Eğitim Bakanı keşke 24 şubatta aşı olacağına, “Son öğretmen aşılandığında ben aşılanacağım” deseydi! Öğretmeniz ve aşılanmadık. Bekliyoruz!” paylaşımı dikkat çekti.

SAVRAN: SESİMİZİ DUYARMAYA ÇALIŞIYORUZ

Eğitim Sen Muğla Başkanı Birdal Savran bugün yaptığı yazılı açıklamada sendika üyesi öğretmenlerin bugünden itibaren twitter üzerinden eylem başlattıklarını belirterek şunları söyledi;

*Turistlerin göreceği herkes aşılandı, aşılanacak. Ancak aşılanmadığı, gerekli önlemler alınmadığı için covid-19 nedeniyle kaybettiğimiz 135 eğitim emekçisi arkadaşımızı öğrencileri, aileleri, meslektaşları bir daha göremeyecek. Öğrencilerin gözünün, yüreğinin değdiği her yerde olan eğitim ve bilim emekçilerinin aşılanmaması da MEB'in, karar alıcıların siyasi tercihlerinin bir sonucu.

*Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın temel sorumluluğu şeffaf bilgiyi paylaşmak ve tüm eğitim emekçilerinin aşılanması, düzenli test ve tüm eğitim kurumlarında gerekli önlemlerin alınması noktasında sorumluluklarının gereğini yapmaktır. Bu nedenle kapanmanın sürdüğü bu ortamda sokaklarda değil sosyal medya üzerinden eylem düzenleyerek sesimizi duyurmaya derdimizi anlatmaya çalıştık.

HER EĞİTİM EMEKÇİSİ ARKADAŞIMIZ BİR RAKAM DEĞİL BİR YAŞAM

*Zincir eylemimizle amacımız; yüz binlerce eğitim emekçisinin aşılanmadığı gerçekliğini haykırmak, yaratılmaya çalışılan algı kampanyalarının bizim yaşamımızda hiçbir karşılığı olmadığını göstermek ve kamuoyunda farkındalık yaratmaktır.

*Yaşadığımız tüm acıların, sorunların üzerini örten algı kampanyaları, kaybettiğimiz her arkadaşımız için de bir örtüye, görünmezliğe dönüştürüldü. Her eğitim emekçisi arkadaşımız bir rakam değil, bir yaşam.

ARKADAŞLARIMIZ ACİLEN AŞILANMALI

*17 Mayıs' a yüz yüze eğitimle ilgili kararın açıklanmasına yalnızca 2 gün kaldı. Yüz binlerce eğitim ve bilim emekçisi arkadaşımız aşılanmadı. Birimiz güvende değilsek, hiçbirimiz güvende değiliz. Sağlık hakkımız, öğrencilerimizin kamusal eğitim hakkı için yüz yüze eğitimin başlayabilmesi ve sürdürülebilmesi için tüm eğitim emekçisi arkadaşlarımız acilen aşılanmalıdır.

İlginizi Çekebilir Anaokulu öğretmenleri: Eşit şartlar, eşit haklar istiyoruz