Eğitim uçağı acil iniş sırasında kaza yaptı

Kocaeli’nde bir havacılık şirketine ait Cesna tipi eğitim uçağı sabah 06.45 sıralarında eğitim amacıyla Cengiz Topel Havalimanı’ndan havalandı. Öğle saatlerinde geri dönen uçaktakiler, Kocaeli’nde öğrenci değiştirdikten sonra tekrar kalktı.

Uçaktaki pilot Serkan Ünverdi ve öğrenci Rabia Erdun yakıt ikmali için saat 15.00 sıralarında Yunuseli Havalimanı’na iniş yapmak istedi. Ancak uçakta yaşanan motor arızası sebebiyle uçak havalimanı karşısındaki armut bahçesine mecburi iniş yaptı.

Uçak kaza kırıma uğrarken, pilot ve yanındaki bayan öğrenci hafif sıyrıklarla kazayı atlattılar. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bölgeye çok sayıda polis, sağlık ekibi ve AFAD ekibi sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PİLOT: ARKADA EVLER VARDI, BAHÇEYE İNİŞ YAPTIK

Pilot Serkan Ünverdi, olay anını anlattı.

Kendisinin ve öğrencisi Rabia Erdun’un sağlık durumlarının çok iyi olduğunu belirten Ünverdi, “Piste iniş yaparken, çok aşırı rüzgar olunca pas geçtik. Pas geçtikten sonra normal tırmanışımızı yaparken motorda arıza oldu, geri dönüşe başladık. Ancak çok aşırı rüzgar olunca, motor da çalışmayınca ineceğimiz yer baktık. Arkada evler vardı, insanlar olduğu için elbette buraya doğru gidemezdik, önümüzde bahçe vardı. Ağaçların üzerine kontrollü acil iniş yaptık. Öğrendiklerimizi uyguladık. Kontrol amaçlı hastaneye geldik. Uçakta da ağır hasar yok, bu uçakla tecrübem var. Sıkıntımız yok” ifadelerini kullandı. İHA-DHA