Eğitimciler il müdürlüğüne “Ölüyoruz” yazılı çelenk bıraktı

Eğitim sendikaları Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlediği eylemde “Yüz yüze eğitim için herkese düzenli aşı ve test” çağrısında bulundu.

Yağmurlu havada İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan eğitimciler, “Ölüyoruz! Aşı nerede?” yazılı çelenk getirdi.

Güvenlik güçlerinin engeliyle karşılaşan öğretmenlerin müdahaleye rağmen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne çelengi bıraktığı belirtildi.

Yurt genelinde eş zamanlı olarak basın açıklaması okuyan eğitimciler, “Yüz yüze eğitim ertelensin, tüm tedbirler alınsın, aşı yaygınlaşsın” taleplerinde bulundu.

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