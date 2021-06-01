22 bin polis yer değiştirdi

Emniyet Genel Müdürlüğü, 21 bin 526 polisin “şark ve garp” tayinlerini gerçekleştirdi. Her yıl Mayıs ayı ortalarına kadar yapılan “şark” ve “garp” tayinlerinin bu yıl gecikmesi illerde de yeni sorunlara neden oldu.

Nihayet dün gece birinci hizmet bölgesinde 10 bin 329 polis ikinci bölgeye kaydırılırken, ikinci hizmet bölgesinden de 10 bin 845 polis birinci bölgeye tayin edildi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

EGM’den yapılan yazılı açıklamada da şöyle denildi:

* Emniyet Genel Müdürlüğünce 2021 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

* Bu doğrultuda; 1’inci bölgeden 2’nci bölgeye 10 bin 329 personelin, 2’nci bölgeden 1’inci bölgeye 10 bin 845 personelin, 2’nci bölgeden 2’nci bölgeye 352 personelin atama işlemleri yapılmıştır.

* Ayrıca 1’inci bölgedeki 30 bin 915, 2’nci bölgedeki 6 bin 284 olmak üzere toplamda 37 bin 199 personelin ise ipka talepleri kabul edilmiştir.