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EGM’den ‘aşağı bak’ yalanlaması

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), dün Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlerde bir polisin gruptakileri 'Aşağı bak' diyerek uyardığı iddialarını, paylaştığı video ile yalanladı.

Güncellenme: 13:33, 02/02/2021
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Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda polis memurunun, grup içindeki genci “Aşağı bak” diyerek uyardığı iddiasının yalan olduğu, polisin o sırada “Aşağıdan” dediği belirtildi.

“Polisimiz pandemi ortamında sadece yasa dışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor. Bu mücadele milletimiz için. Türk polisi daima hazır” mesajı ile paylaşılan videoda polisin, “İn aşağı, in aşağı, aşağıdan, aşağıdan. Toplu gitmek yok” diyerek gruptakileri uyarması yer aldı.

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Boğaziçi Üniversitesi Emniyet istanbul Polis Twitter
Yayınlanma Tarihi:13:13,