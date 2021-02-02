EGM’den ‘aşağı bak’ yalanlaması

Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda polis memurunun, grup içindeki genci “Aşağı bak” diyerek uyardığı iddiasının yalan olduğu, polisin o sırada “Aşağıdan” dediği belirtildi.

“Polisimiz pandemi ortamında sadece yasa dışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor. Bu mücadele milletimiz için. Türk polisi daima hazır” mesajı ile paylaşılan videoda polisin, “İn aşağı, in aşağı, aşağıdan, aşağıdan. Toplu gitmek yok” diyerek gruptakileri uyarması yer aldı.

İlginizi Çekebilir Boğaziçi ablukası! Polis kampüse girdi, öğrencileri dağıttı!

İlginizi Çekebilir Siyasilerden Boğaziçi tepkisi