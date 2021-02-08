Ehliyet isteyen polise bayılma numarası yaptı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çeşitli noktalarda denetim yaptı. Tarihi Maraş Kalesi çevresinde denetim gerçekleştiren ekipler, Abdullah. B’nin kullandığı ve ters istikametten seyrettiği motosikleti durdurdu.

Durdurulan ve ehliyeti istenen motosiklet sürücüsü bir anda kendisini yere bıraktı. Polis ekiplerince 112 sağlık görevlileri çağrılarak sürücüye müdahale edildi. Sürücünün herhangi bir hastalığının olmadığı ve baygınlık numarası yaptığı ortaya çıktı. Sürücüye ise cezai işlem uygulandı. (İHA)