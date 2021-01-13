Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ehliyetsiz sürücü 3 bin 12 TL ceza yedi, kalan yolu yaya olarak devam etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan denetimlerde durdurulan bir motosiklet sürücüsünün hem ehliyeti olmadığı, hem de tescilsiz şekilde motosikleti kullandığı belirlendi. Şahsa 3 bin 12 TL ceza kesilirken motosiklet ise bağlanarak otoparka çekildi. Şahıs yoluna yaya olarak devam etti.

Güncellenme: 09:27, 13/01/2021
Haberler Gündem
Ehliyetsiz sürücü 3 bin 12 TL ceza yedi, kalan yolu yaya olarak devam etti

Bursa’da corona denetimleri kapsamında trafik ekipleri şehrin farklı noktalarında uygulamalar devam ediyor. Orhaniye kavşağından Nuridoğrul Caddesine doğru seyir halinde olan bir motosikleti durduran ekipler evraklarını istedi.

Sürücü Ömer Ö, ehliyetinin olmadığını ve ruhsatının ise evde olduğunu söyledi. Ekipler yaptıkları kontrollerde motosikletin tescilsiz olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine sürücüye ehliyetsizlik ve tescilsiz motosiklet kullanmaktan dolayı 3 bin 12 TL ceza kesildi. Motosiklet ise bağlanarak otoparka çekildi. Polis noktasına kadar motosikletle gelen sürücü motosikletin bağlanmasıyla kalan yoluna yaya olarak devam etti. (İHA)

Bursa Corona İnegöl motosiklet Polis trafik