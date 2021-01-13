Ehliyetsiz sürücü 3 bin 12 TL ceza yedi, kalan yolu yaya olarak devam etti

Bursa’da corona denetimleri kapsamında trafik ekipleri şehrin farklı noktalarında uygulamalar devam ediyor. Orhaniye kavşağından Nuridoğrul Caddesine doğru seyir halinde olan bir motosikleti durduran ekipler evraklarını istedi.

Sürücü Ömer Ö, ehliyetinin olmadığını ve ruhsatının ise evde olduğunu söyledi. Ekipler yaptıkları kontrollerde motosikletin tescilsiz olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine sürücüye ehliyetsizlik ve tescilsiz motosiklet kullanmaktan dolayı 3 bin 12 TL ceza kesildi. Motosiklet ise bağlanarak otoparka çekildi. Polis noktasına kadar motosikletle gelen sürücü motosikletin bağlanmasıyla kalan yoluna yaya olarak devam etti. (İHA)