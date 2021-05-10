Ekonomik şiddet hem boşanma hem tazminat sebebi

Bir süredir geçimsizlik yaşayan karı koca karşılıklı boşanma davası açtı. Tarafları dinleyen Mahkeme; kadının asgari yaşam giderlerini karşılamaya yeterli ve düzenli gelirinin bulunduğu, bağımsız bölüm niteliğinde üç adet taşınmaza sahip olmasına rağmen kadın yararına yoksulluk nafakasına hükmetti. Kararı taraf avukatları temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.

KADININ KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI

Evi olan kadına yoksulluk nafakası verilmesinin yasaya aykırı olduğuna dikkat çeken Yüksek Mahkeme; erkeğin, mahkemece kabul edilen “Eşine ekonomik şiddet uyguladığı, engelli olan ortak çocuğun bakım ve ihtiyaçlarını göz ardı ederek eşine tek başına bu sorumluluğu yüklediği'’ şeklindeki kusurlu davranışları aynı zamanda kadının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğuna hükmetti.

Kararda şöyle denildi: “Mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları dikkate alınarak davalı-karşı davacı kadın yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, bu yön dikkate alınmadan, ‘Kadının kişilik haklarına saldırı olmadığı' gerekçesiyle manevi tazminat talebinin reddi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme hükmünün oy birliği ile bozulmasına karar verilmiştir.” (İHA)