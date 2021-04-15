Ekrem İmamoğlu da ‘hodri meydan’ dedi

İzmir Milletvekili olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da aralarında bulunduğu 10 milletvekiline ait fezleke ve dokunulmazlık dosyalarının TBMM’ye sunulmasıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da görüşünü paylaştı.

“DEMOKRASİMİZ ADINA YÜZ KIZARTICIDIR”

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması için “Hodri meydan” dediği videoyu sosyal medya hesabında paylaşan İmamoğlu, “CHP Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili fezlekenin TBMM gündemine gelmesi dahi demokrasimiz adına yüz kızartıcıdır. Hiçbir güç Cumhuriyet Halk Partisi'ni susturamadı, susturamayacak” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, paylaşımında “Hodri Meydan” etiketine de yer verdi.

KILIÇDAROĞLU DA “HODRİ MEYDAN” DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fezleke ve dokunulmazlık dosyasının TBMM’ye sunulmasıyla ilgili daha önce sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

* Ülke lebalep hasta, hastanelerde yer yok. 128 milyar doların nereye gittiği belli değil. Gece yarısı muhalefet partisinin ofislerini vinçlerle basıyorlar.

* Gündemi değiştirmek gerekiyor. Algıcıların algıları tutmadı. Şimdi ne yapıyorlar? Fezleke düzenliyorlar Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığını kaldıracağız diye.

* Yahu önemli olan Kılıçdaroğlu değil, önemli olan ülkedir. Kılıçdaroğlu fanidir. Ne yaparsanız yapın, ne söylerseniz söyleyin, yiğide savaş bayramdır. Hodri meydan!